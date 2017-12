Futuro de Romário independe do Vasco O procurador do atacante Romário, Luizinho, confirmou nesta quinta-feira a existência de várias propostas de interesse pelo jogador e que não irá impor uma data para o Vasco fazer uma proposta ao atleta. "O Romário está sem contrato. E ao que tudo indica é que isto será momentâneo, pois existem propostas", disse o procurador, que não quis revelar quais clubes o procuraram. O técnico Paulo César Gusmão deverá ter sua situação definida na próxima semana, quando se reunirá com a diretoria do clube. O treinador está de férias e caso seja mantido no cargo dará início ao planejamento para a temporada de 2002.