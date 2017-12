Futuro do técnico Capello no Real Madrid é dúvida

O italiano Fabio Capello manteve no domingo seu singular retrospecto como um dos técnicos de maior sucesso na Europa ao conquistar o título do Campeonato Espanhol com o Real Madrid. Entretanto, seu futuro na equipe ainda é duvidoso. Numa entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o Real Mallorca que garantiu a taça, Capello reiterou sua vontade de ficar, mas esclareceu que a decisão não é apenas sua. "Já disse em muitas ocasiões que queria continuar como técnico do Real Madrid, mas tudo depende do presidente do clube, Ramón Calderón", assegurou o italiano. "Eu disse isso quando o vi na semana passada, mas ele não me deu uma resposta", acrescentou. Calderón manteve a silêncio ao ser consultado sobre o futuro de Capello, embora o técnico ainda tenha mais dois anos de contrato. "Devemos desfrutar isso por mais alguns dias, mas em uma semana começaremos a conversar. Tomaremos a melhor decisão para o clube, mas ainda não decidimos o que fazer", disse o presidente. Capello, que nesta segunda-feira completa 61 anos, também levou o Real Madrid ao título espanhol há uma década, em sua primeira passagem pelo clube, mas regressou ao Milan depois de apenas uma temporada. Esse ninguém tira O italiano ganhou torneios nacionais em todos os clubes que dirigiu, ainda que os dois últimos, com a Juventus em 2005 e 2006, tenham sido cassados devido ao escândalo de manipulação de resultados de partidas na Série A italiana. "O importante era ganhar este título no campo de jogo, tal como fiz na Itália. Espero que não me tirem esse", disse Capello. Capello, criticado pela tática conservadora que implementou no Real no começo da temporada, quando o clube da capital ficou atrás do Barcelona, reconheceu que cometeu alguns erros em seu regresso ao Bernabéu. Mas assinalou que o pior de todos foi sua decisão de afastar David Beckham, depois do anúncio do volante de se transferir para os Estados Unidos. "Cometi vários erros, mas o maior foi não contar com Beckham depois que ele anunciou que iria embora . Não mantê-lo na equipe foi meu maior erro", concluiu.