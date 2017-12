Futuro é incógnita para Cabralzinho O técnico Cabralzinho esteve em reunião no início da noite desta quarta-feira com o vice-presidente do Santos, Norberto Moreira, mas sua situação no clube continua indefinida. O treinador disse, à saída, que foram discutidos pontos da programação para a próxima temporada e que não sabe ainda quando retornará ao clube para prosseguir o trabalho.