Futuro preocupa jogadores do Fla A Copa Sul-Americana, pelo visto, não é prioridade no Flamengo. Um dia após a derrota para o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, o discurso dos atletas era de preocupação com o futuro da equipe no Campeonato Brasileiro. Não era para menos. O Rubro-Negro ocupa a 20ª posição na tabela de classificação do Nacional, com 33 pontos em 30 jogos, e corre sério risco de retornar à zona de descenso. O meia Felipe, destaque do Flamengo, apontou os benefícios e os malefícios de se utilizar a equipe titular nas duas competições: Brasileiro e Copa Sul-Americana. O Rubro-Negro vai enfrentar quarta-feira o time reserva do Santos, na Vila Belmiro. "O lado bom é que se pode fazer uma boa campanha em uma nova competição. O lado ruim é o desgaste dos atletas. É difícil manter o mesmo rendimento nos dois torneios", declarou.