G-14 faz reunião "secreta" na Bélgica Tomar uma posição quanto ao número de jogadores estrangeiros permitidos nas equipes e a limitação de liberações de atletas para as seleções de seus países. Esses foram alguns dos temas discutidos, "secretamente", nesta quarta-feira em Bruxelas, pelo G-14, grupo que reúne os 18 clubes mais importantes da Europa. Há uma nítida diferença entre o que defendem a Fifa e a Uefa e o G-14. A reunião teve como objetivo estabelecer a estratégia do G-14 para discutir com essas entidades assuntos de seu interesse, informou Nathalie Pietro, assessora do G-14. Em janeiro, os representantes dos 18 clubes terão novo encontro e as suas reivindicações se tornarão públicas, disse Pietro. ?O debatido tem caráter confidencial?, revelou. Apesar de a reunião ser "secreta", escapou a informação de que a criação de uma nova liga européia, que de fato seja a defensora de seus interesses, voltou a ser discutida, algo bem visto por vários clubes, dentre eles o Barcelona.