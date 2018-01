G-14 põe convocados contra a CBF O G-14, grupo dos 18 maiores clubes da Europa, revelou à Agência Estado que uma "parte significativa" dos atletas brasileiros que atuam no exterior prefeririam não terem sido convocados para a partida contra a China, marcada pela CBF no dia 12, em Guangzhou. No início da semana, o grupo se reuniu em Madrid e decidiu enviar uma carta à Fifa pedindo que os jogadores brasileiros não fossem liberados para o amistoso. O motivo alegado é de que a partida "não responde a razões esportivas, mas atende apenas a interesses econômicos". Os clubes ainda se sentem prejudicados em não poder contar com seus jogadores por praticamente uma semana. Sem citar nomes, os porta-vozes do grupo afirmam que a declaração dos clubes conta com o apoio dos jogadores brasileiros que atuam na Europa. "Muitos prefeririam não ter que ir à China, mas sabem que se declararem sua oposição correm o risco de nunca mais serem chamados para a seleção ", afirma uma porta-voz, que lembra que praticamente todos os convocados atuam na Europa. Segundo a entidade, os jogadores brasileiros que atuam na Alemanha são os que mais se queixaram da convocação. Parreira, o técnico da seleção, convocou para o amistoso Amoroso, do Borússia, Zé Roberto, do Bayer Munique, e Juan, do Leverkusen. " Os jogadores sabem que podem perder lugar no time principal se não estiverem disponíveis aos seus técnicos nos clubes ", afirma o G-14. PUNIÇÃO - O grupo se diz preparado a não liberar os jogadores, mesmo que a Fifa e a CBF os obrigue. Caso os times não acatem a decisão da entidade máxima do futebol, podem ser duramente punidos. Segundo as regras da Fifa, os times podem ser suspensos ou mesmo multados. "Não acreditamos que a Fifa vá tomar essa posição. Não seria uma atitude construtiva da entidade, que depende dos clubes", afirmou a porta-voz. Lembrando que a regra tem já várias décadas de existência e que já não é adequada para o momento atual. Para o G-14, a iniciativa de se opor à convocação brasileira é apenas uma maneira de iniciar um processo para conseguir que a Fifa, as federações nacionais e os clubes finalmente consigam sentar à mesa e negociar um calendário único para o futebol mundial.