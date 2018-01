G-14 quer brasileiros fora da Seleção O técnico Carlos Alberto Parreira ganhou nesta terça-feira um problema sério para o amistoso da seleção brasileira na China, dia 12 de fevereiro. O chamado G-14 - entidade que congrega os 18 maiores clubes da Europa - decidiu em assembléia realizada hoje, pedir autorização formal à Fifa para não liberar os jogadores. Na lista de convocados de Parreira, divulgada no dia 28 e completada hoje, há 19 jogadores que atuam no futebol europeu. Os clubes argumentam que o amistoso ?não responde a razões esportivas, mas atende apenas a interesses econômicos?. ?Não se trata de um ultimato, mas vamos dizer à Fifa que este (a convocação) é um assunto muito sério e que nos preocupa de sobremaneira?, disse o secretário-geral da entidade, Thomas Kurth. ?Em novembro do ano passado já cedemos os nossos jogadores para amistosos do Brasil e da Argentina (na Coréia e Japão, respectivamente) e isso nos trouxe sérios problemas?, acrescentou. O G-14 também pretende discutir com a Fifa o futuro da Copa das Confederações, torneio marcado para junho deste ano na França. Os dirigentes asseguram que os jogadores que atuam no continente chegam muito desgastados após uma temporada desgastante. Além disso, não teriam tempo para uma preparação adequada para a temporada seguinte.