G-14 vai à Justiça contra a Fifa O G-14 , grupo que reúne os 18 maiores clubes de futebol da Europa, abriu guerra contra a Fifa. Os clubes ingressaram com uma ação na justiça suíça questionando o artigo do regulamento da Fifa que obriga os clubes a liberar jogadores para as seleções nacionais. Os clubes consideram o artigo inconstitucional. A justiça deverá, primeiro, abrir um processo para a discussão do mérito da demanda. Os resultados dessa avaliação deverão demorar entre 3 e 8 meses.