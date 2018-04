Gabão e Tunísia empatam sem gols pela Copa Africana

A seleção de Gabão não conseguiu repetir o bom desempenho da primeira rodada - quando venceu Camarões por 1 a 0 - e ficou apenas no empate contra a Tunísia, neste domingo, em Lubango, Angola, pelo Grupo D da Copa Africana de Nações. As duas equipes até criaram boas oportunidades, mas não conseguiram marcar e a partida ficou no 0 a 0.

Mesmo com o empate, Gabão se manteve na liderança da chave com quatro pontos, dois a mais do que a Tunísia.

Se Gabão teve maior controle da posse de bola, a Tunísia foi a seleção que mais criou chances de gol. A maior delas ocorreu aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Chermiti driblou o goleiro e errou a finalização. E nos momentos finais da partida, Akaïchi acertou o travessão.

Os jogadores de Gabão reclamaram nos acréscimos de um pênalti sobre Cousin, mas a arbitragem nada marcou e a partida terminou com o empate sem gols.