Gabão surpreende e vence Camarões na Copa Africana

Camarões começou melhor a partida, desperdiçou algumas oportunidades e viu Gabão abrir o placar com Daniel Cousin, que recebeu passe, entrou na área e finalizou colocado. Os camaroneses continuaram no ataque, mas pararam em boas defesas do goleiro Ovono.

O panorama não se alterou na etapa final, com a seleção de Camarões sendo mais ofensiva, mas não conseguindo superar Ovono. Já nos minutos finais, Gabão quase chegou ao segundo gol com Aubameyang, que acertou o travessão em cobrança de falta.