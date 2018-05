Gabigol minimiza seca de gols do Santos e diz que o importante é vencer

SÃO PAULO - O ataque arrasador do Santos ficou para trás a partir da primeira final do Campeonato Paulista. Antes, em 17 jogos, o time santista fez 46 gols. Nas últimas seis partidas, foram apenas cinco marcados. Artilheiro da equipe na temporada, Gabigol minimizou o fato e disse que o time tem criado muitas situações de gols.

"Infelizmente a bola não está entrando. A gente vai voltar a marcar naturalmente", disse o atacante durante um evento de um patrocinador na tarde desta terça-feira. Para Gabigol, o torcedor do Santos ficou "mal-acostumado" com tantas goleadas no Paulistão, quando o time chegou a bater o Corinthians por 5 a 1 na Vila Belmiro. "O importante é vencer. Fazer 1 a 0 também é vitória", disse.

Na estreia do Campeonato Brasileiro, o time de Oswaldo de Oliveira apenas empatou por 1 a 1 com o Sport em casa. Gabriel, que não acha que o time vive má fase, marcou o gol de empate. O atacante fez seis gols no Paulistão e dois na Copa do Brasil, dividindo a artilharia do time com o meia Cícero.

No último sábado, o Santos empatou sem gols com o Coritiba no Couto Pereira. Pela Copa do Brasil, eliminou o Mixto após outro 0 a 0 fora de casa e um 3 a 0 no Pacaembu. A seca de gols começou depois de o time bater o Penapolense (3 a 2) e Ponte Preta nas quartas e semifinais do Paulistão, respectivamente. Na decisão contra o Ituano, o Santos acabou derrotado por 1 a 0 no jogo de ida. Após devolver o placar, a equipe perdeu o título nos pênaltis.

Na sequência do Brasileirão o Santos recebe o Grêmio na Vila, na abertura da terceira rodada. O confronto ocorre no sábado, às 18h30. O time soma apenas dois pontos no campeonato e ocupa o 12.° lugar, com a mesma pontuação do Coritiba.