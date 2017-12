Gabigol pede à diretoria e não sairá da Inter de Milão

Gabigol não deve sair da Inter de Milão nesta janela de transferências. Segundo o site Chuteira FC, o atacante pediu para ficar no clube e foi atendido pela diretoria e a comissão técnica do clube italiano.

A saída de Gabigol por empréstimo passou a ser analisada pela Inter de Milão em dezembro depois de o ex-santista amargar uma sequência de jogos na reserva - em várias partidas o atacante não chegou nem a ser relacionado para ficar no banco. O Santos, inclusive, chegou a abrir as portas para o retorno de Gabigol, mas a volta do jogador ao Brasil nunca esteve nos planos da Inter.

A ideia era que Gabigol ganhasse mais experiência no futebol europeu e as opções de empréstimos eram o Genoa, da Itália, e o Sevilla, da Espanha. O ex-santista recebe 3 milhões de euros (R$ 10,5 milhões) de salário, já livres de impostos.

No início do ano, em um amistoso contra o Real Linense, time da Terceira Divisão da Espanha, Gabigol fez o seu primeiro gol pela Inter. O atacante marcou o gol da vitória por 3 a 2 no último minuto. Em agosto, a Inter de Milão pagou 29,5 milhões de euros (R$ 103,2 milhões) ao Santos pelo jogador.