Gabriel admite susto e faz exames nesta segunda no Palmeiras

O volante Gabriel vai passar por exames nesta segunda-feira para saber exatamente o grau da lesão que sofreu no joelho esquerdo durante a derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Atlético-PR, domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Análises preliminares, realizadas ainda nos vestiários do estádio, apontaram que o jogador teve, inicialmente, uma torção leve.

"Torci e senti o joelho falso depois. Mas o médico falou que, quando estala, é normal. Estamos bem otimistas. No vestiário, o doutor fez os exames com a mão e não senti dor. Então pode ser uma boa notícia", disse.

Gabriel é o principal marcador do Palmeiras. O volante joga à frente dos zagueiros e tem a função de encurtar os espaços do ataque adversário. É o líder de desarmes da equipe.

"Estou assustado porque nunca passei por isso. Sou um jogador que não tem lesões, sempre estou dentro de campo. Espero que não seja nada. Mas estou um pouco confuso e termos de esperar para saber o que aconteceu" afirmou o jogador.

O técnico Marcelo Oliveira disse depois do jogo com o Atlético-PR que torce para a lesão não ser grave e espera contar com o jogador já na partida de domingo contra o Cruzeiro, no Mineirão. O elenco ganhou dois dias de folga e retorna aos treinamentos na Academia de Futebol na quarta-feira.