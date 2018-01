Gabriel aguarda renovação, mas mostra otimismo com o Palmeiras em 2017

Mesmo sem ter renovado seu contrato com o Palmeiras para o ano que vem, o volante Gabriel mostra otimismo em relação à temporada 2017. "Esse ano foi muito bom para a gente e 2017 vai ser ainda melhor, se Deus quiser", afirmou Gabriel em entrevista à TV Palmeiras neste domingo.

O diretor de futebol, Alexandre Mattos, declarou que um dos maiores benefícios do Palmeiras para o ano que vem era a manutenção do elenco. Gabriel, no entanto, teve poucas oportunidades por causa de seguidas lesões.

Na metade de 2015, o atleta machucou gravemente o joelho esquerdo e ficou fora do restante da temporada. Em 2016, sentiu uma lesão muscular grave na coxa esquerda e só conseguiu voltar a tempo para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Até agora, apenas o zagueiro Roger Carvalho não renovou seu vínculo com o clube e acabou se transferindo para o Atlético Goianiense. Jaílson, Zé Roberto e Alecsandro já renovaram seus vínculos. O lateral Fabiano negocia sua permanência depois que o Cruzeiro, dono de seus direitos econômicos, demonstrou interesse em retorno. Fabiano foi o autor do gol da vitória sobre a Chapecoense e que garantiu o título do Campeonato Brasileiro após 22 anos.

O Palmeiras já anunciou três reforços oficialmente: os meias Raphael Veiga (Coritiba) e Hyoran (Chapecoense) e o atacante Keno (Santa Cruz). O meia venezuelano Alejandro Guerra e o atacante Miguel Borja, ambos do Atlético Nacional, da Colômbia, também podem chegar.