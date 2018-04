Gabriel celebra bom início e se diz 'em casa' no Inter

Segundo o próprio Gabriel, a boa fase é fruto de uma rápida adaptação ao clube e ele sabe que está rendendo muito mais do que nos últimos anos. "Além de me sentir em casa no Inter, como se estivesse aqui há muito tempo, estou muito feliz podendo mostrar meu futebol", comentou.

O lateral se tornou peça importante de Dunga e foi titular em 20 das 24 partidas do Inter no ano - todas em que a equipe principal foi escalada. O jogador não esconde que se espalha em seu pai, o ex-lateral Wladimir, que marcou época no Corinthians. "Sempre me cobro muito desde pequeno e isso é resultado de muito treino, trabalho e concentração, sem falar na escola que tive dentro de casa com meu pai", disse.

Depois do título gaúcho, Gabriel não quer saber de descanso e prometeu entrar motivado no Brasileirão desde a primeira partida, contra o Vitória, sábado que vem, na Fonte Nova. "O Inter, em toda competição que disputa, por toda sua história e camisa, entra como candidato ao título", afirmou.