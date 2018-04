Gabriel considera Flamengo pronto para brigar pelo título brasileiro

RIO - O decepcionante primeiro semestre parece ter ficado para trás no Flamengo. Mesmo depois da eliminação precoce no Campeonato Carioca e das atuações irregulares, o time entra no Campeonato Brasileiro preparado para brigar pelo título. Quem garante é o meia Gabriel, que exaltou o elenco flamenguista e disse que a história do clube já o credencia como um dos candidatos à conquista.

"Flamengo entra em qualquer campeonato pensando em título. Acredito muito que o grupo está pronto com os jogadores que chegaram para começar o Brasileirão. Podemos enfrentar de igual para igual qualquer equipe brasileira", declarou o jogador, que disputará seu primeiro Brasileirão pelo Flamengo, após atuar pelo Bahia em 2012.

Antes de pensar no título, no entanto, Gabriel quer garantir uma vaga como titular na equipe. O jogador tem atuado nas últimas partidas, mas admitiu que a chegada de reforços, principalmente de Marcelo Moreno, aumentou a concorrência do meio para frente.

"Concorrência tem que existir sempre. Ninguém pode ficar acomodado porque o certo é trabalhar forte para dar o seu melhor. É maravilhoso, por exemplo, ter dois centroavantes artilheiros. (Marcelo) Moreno e Hernane serão muito úteis ao longo do campeonato", avaliou.