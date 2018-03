Gabriel dá receita para Santos acabar com jejum: 'Caprichar e contar com a sorte'

O centroavante Gabriel tentou relativizar na coletiva desta segunda-feira o mau momento do ataque do Santos. O time alvinegro não consegue balançar a rede do adversário há três partidas. E para tentar avançar à decisão do Campeonato Paulista será necessário quebrar esse jejum.

+ Notícias do Santos

Isso porque o Santos perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras o jogo de ida da semifinal e precisa vencer a volta por ao menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis - por dois ou mais gols, avança no tempo regulamentar.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o atacante que tem gol como apelido, o time até tem criado oportunidades, mas é preciso também enaltecer o adversário. Na entrevista desta segunda-feira ele fez questão de exaltar o bom momento do goleiro Jailson, do Palmeiras.

"Hoje em dia tem estudos. Assim como sei que o Jailson tem um lado forte, ele sabe do meu. Não é só demérito do atacante, é preciso reconhecer também o mérito do goleiro", afirmou.

Após marcar quatro vezes nos quatro primeiros jogos nesse retorno ao time, Gabriel completou no último sábado seu quinto jogo seguido sem ir às redes. "Contra o Botafogo (nas quartas de final do Paulistão) fizemos dois grandes jogos (ambos ficaram no 0 a 0). No futebol de hoje é complicado fazer um gol, fazer dois. A gente criou muitas chances, mas a bola não entrou."

Gabriel acredita que a má fase do ataque acabará nesta terça-feira, às 20h30, no estádio do Pacaembu, no duelo contra o Palmeiras. Segundo ele, faltam apenas dois fatores para o jejum acabar. "É caprichar um pouco mais e também contar com um pouquinho de sorte", finalizou.