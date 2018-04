Gabriel deixa em aberto chance de sair do Santos: 'Estamos conversando'

Neste sábado, o Santos derrotou a Ponte Preta por 3 a 1 na Vila Belimiro e se manteve no G-4 do Campeonato Brasileiro. Foi o último jogo do atacante Gabriel antes de se apresentar à seleção brasileira para a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Cobiçado por gigantes da Europa, o camisa 10 da Vila não descartou a hipótese de ter disputado seu último jogo vestindo o manto santista, já que olheiros do Velho Continente estiveram no estádio.

"Não sabia de ninguém, não, mas acho que não é um jogo que vai me levar para a Europa. Se for meu último jogo pelo Santos, vou ficar triste, porque gosto muito daqui. Ainda não tem nada definido, estamos conversando. Mas agora vou me apresentar à seleção brasileira para a Olimpíada", afirmou o atacante.

Representantes do Barcelona e do Borussia Dortmund estiveram na Vila Belmiro neste sábado à noite para observar Lucas Lima e Gabriel, respectivamente, e observaram uma boa performance do Alvinegro. Victor Ferraz abriu o placar de cabeça ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Vitor Bueno e o próprio Gabriel ampliaram a vantagem. No fim, a Ponte chegou a diminuir com Roger, mas a reação ficou por aí.

O Santos volta a entrar em campo na quarta-feira, contra o Gama-DF, pela Copa do Brasil. No jogo, a equipe já terá que lidar com os desfalques de Zeca, Thiago Maia e Gabriel, convocados para a seleção olímpica do Brasil. No próximo domingo, o time defenderá seu lugar no G-4 contra o Vitória, no Barradão.

A Ponte Preta, por sua vez, que também poderia entrar no grupo dos quatro primeiros em caso de vitória neste sábado, estacionou nos 23 pontos, ocupa a 7ª posição na tabela e ainda pode cair para 9º lugar neste domingo. O próximo compromisso é contra o Internacional, no próximo domingo, em Campinas.