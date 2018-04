Gabriel diz que errou e promete jogar simples no Santos

SANTOS - Autor do gol do Santos na vitória por 1 a 0 sobre o XV de Piracicaba, sábado, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, Gabriel reconheceu, nesta segunda-feira, que poderia ter deixado a Vila Belmiro com mais um gol marcado se não tivesse tomado uma decisão errada. Livre e na cara do gol, ele deu uma "cavadinha" aos 30 minutos do segundo tempo e parou no goleiro Márcio.

"Acontece, é coisa do jogo. Poderia ter chutado rasteiro, ter dado passe ou tentado a cavadinha. Vi o lance depois, sei que errei, mas da próxima vez vou tentar fazer o mais simples", disse. Como Leandro Damião ainda não teve o seu contrato regularizado para estrear pelo Santos, o técnico Oswaldo de Oliveira optou por escalar Gabriel como a referência setor ofensivo. E o atacante gostou da nova função, mesmo que esta não seja a sua posição costumeira.

"Já joguei assim na base e é diferente. Gosto de pegar a bola e ir pra cima e aqui é uma posição nova, mas gostei bastante", afirmou Gabriel, que será mantido entre os titulares do Santos na partida desta terça-feira contra o Audax, no Estádio do Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.