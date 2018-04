Gabriel diz que Palmeiras é mais respeitado com Valdivia

Embora ele não atue pelo Palmeiras desde o ano passado, Valdivia ainda é um dos principais assuntos no clube. Enquanto vê o chileno negociando a renovação de contrato com o clube, o volante Gabriel torce pela permanência do chileno, quem considera fundamental.

"A gente espera que ele fique com a gente, porque precisamos das suas características. Valdivia é um cara mágico. Os adversários respeitam mais quando ele está em campo. Ele tem domínio de bola, tranquilidade e é um ícone que a gente tem aqui dentro", comentou o volante, que ainda não teve oportunidade de atuar com o meia.

Sobre a indefinição do futuro do jogador, Gabriel afirma que, por enquanto, o assunto ainda não atrapalha o dia a dia do elenco. "Isso chega pela imprensa, mas vejo como algo normal, porque o Valdivia é um pilar da equipe. Os holofotes estão voltados para ele, mas isso não afeta em nada a nossa equipe", explicou.

Gabriel e os demais titulares da partida contra o XV de Piracicaba fizeram atividade na academia e alguns foram para o campo jogar futevôlei. Já os reservas disputaram um jogo-treino contra o Santo André. Valdivia ficou fazendo um trabalho especial na parte interna da academia e não apareceu no gramado.

Se Valdivia vive a incerteza sobre o seu futuro, Gabriel é só alegria. O jogador marcou no último domingo o seu primeiro gol com a camisa alviverde. "Fiquei muito feliz pela vitória e pelo gol. Foram dias mais tranquilos desde então. Agora é manter os pés no chão e não deixar a euforia atrapalhar. Não fizemos mais do que a nossa obrigação ao vencer o jogo", resumiu o volante.