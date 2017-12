Gabriel e Carlos Alberto recebem multa O lateral Gabriel e o volante Carlos Alberto, ambos do São Paulo, foram condenados hoje pelo STJD a pagar multa - R$ 270,00 para cada um -, escapando de uma suspensão de 2 a 4 jogos, porque o advogado do clube paulista conseguiu desqualificar o artigo 310 (vias de fato) para o 204 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (ato hostíl contra o companheiro). Os dois sãopaulinos foram julgados por terem se agredido mutuamente, na partida contra o Fluminense, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.