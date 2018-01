O atacante Gabriel é dúvida para o jogo do Santos contra a Chapecoense, quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador passará nesta quarta-feira pelo último teste para saber se tem condições de jogo.

Gabriel sofreu um edema na coxa direita na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, semana passada, pela Copa do Brasil. Logo após marcar o primeiro gol, o jogador sentiu a lesão e pediu para ser substituído.

O jogador já ficou de fora da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Na reapresentação do elenco, na terça-feira, ele apenas correu em volta do gramado, enquanto os demais jogadores faziam um trabalho técnico com bola.

Desde a chegada do técnico Dorival Junior, Gabriel tem subido de produção e se tornou um dos principais jogadores do time. Se ele não puder enfrentar a Chapecoense, deverá ser substituído novamente por Neto Berola.

Outro jogador que é dúvida para a partida de quinta-feira é o volante Renato. Ele deixou o treino de terça-feira reclamando de dores no tornozelo direito e será reavaliado pelo departamento médico.