Palmeiras inscreve Gabriel e Rafael Marques no Paulista

O atacante Rafael Marques e o volante Gabriel são os dois novos inscritos do Palmeiras para a disputa do Campeonato Paulista. Os jogadores se juntam a lista de 25 que já tinham sido convocados para a primeira rodada do estadual. O Estado havia noticiado nesta quarta-feira (leia aqui) que o volante deveria ser a novidade da lista. Agora, resta apenas uma vaga que deve ser preenchida pelo meia Moisés, que ainda aguarda documentação para ser regularizado.

Gabriel passou por cirurgia no joelho esquerdo em agosto do ano passado e sua recuperação foi mais rápida do que o esperado. Ele, inclusive, pode ter condições de atuar ainda esse mês e deve atuar na segunda rodada da Libertadores, contra o Rosario Central, dia 2 de março, no Allianz Parque.

Quanto a Rafael Marques, o atacante aguardava apenas sua regularização no BID, já que a transferência era internacional - seus direitos econômicos pertenciam ao Henan Jianye, da China - por isso, demorou um pouco mais do que o normal para ele ter condições de atuar.

Com os dois na lista, a tendência é que a última vaga fique para Moisés, que vive situação com a de Rafael Marques. O meia veio do Rijeka, da Croácia, e ainda aguarda a sua regularização para estrear pelo time alviverde.

Para a partida contra o São Bento, quinta-feira, no Pacaembu, Gabriel não joga e Rafael Marques fica no banco de reservas. O tiem ainda terá o volante Jean como principal novidade. Além dele, Barrios também estreará com a camisa alviverde em 2015 e Egídio será a outra cara nova da equipe, em comparação ao time que derrotou o Botafogo-SP por 2 a0, em Ribeirão Preto, na primeira rodada do estadual.

Confira a lista completa de jogadores inscritos pelo Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass, Vagner e Vinicius Silvestre

Laterais: Lucas, João Pedro, Zé Roberto e Egídio

Zagueiros: Edu Dracena, Leandro Almeida, Roger Carvalho, Vitor Hugo e Thiago Martins

Volantes: Arouca, Jean, Matheus Sales, Thiago Santos e Gabriel

Meias: Allione, Régis e Robinho

Atacantes: Dudu, Alecsandro, Erik, Cristaldo, Gabriel Jesus, Lucas Barrios e Rafael Marques