Gabriel espera usar pré-temporada para agradar Muricy e cavar vaga no Flamengo

"Terminei o ano jogando, e bem. É tentar conseguir dar uma boa sequência para ganhar a confiança do treinador", declarou nesta terça-feira. "O Muricy ainda não definiu o time, não tem todas as peças na mão, mas espero estar bem para tirar as dúvidas que ele tiver, para agradar e jogar. Espero que ele me confirme na equipe."

Nas primeiras atividades do ano, o atacante trabalhou entre os reservas, mas nos últimos dias ocupou o lugar de Marcelo Cirino, que realizou atividade separado do grupo. Nesta terça, o Flamengo treinou, sem goleiro, com: Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Éverton; Gabriel, Emerson e Guerrero. E independente de quem atuar, Gabriel garantiu confiar no trabalho de Muricy.

"O professor está fazendo muitos testes ainda, pedindo concentração e dedicação. Essa comissão é vencedora, ganhou muitos títulos, então temos que escutá-los para obtermos sucesso esse ano", ressaltou.