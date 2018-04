Gabriel está pronto para o clássico O zagueiro Gabriel não tem muita experiência em clássicos, especialmente pelo Palmeiras, clube que defende há três meses. Apesar disso, o defensor de 21 anos garante que não sentirá pressão por enfrentar o Corinthians, no domingo. "A cobrança dos torcedores é maior, mas é hora de ter tranqüilidade", afirmou. "Temos de encarar como mais um jogo, no qual precisamos da vitória." No primeiro turno, Gabriel não participou da goleada por 4 a 0 sobre o rival porque estava suspenso. Por isso, redobrou a atenção no empate por 2 a 2 diante do Vitória, domingo passado, em Salvador, para não perder o confronto novamente. "Fiz o possível para não levar o terceiro cartão amarelo", contou. "É um jogo em que não queria ficar de fora." Titular nos últimos cinco jogos, fez apenas um clássico pelo Palmeiras: a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, em junho. Porém, na Ponte Preta, clube pelo qual foi revelado, disputou três dérbis em Campinas, com duas vitórias sobre o Guarani e uma derrota. "Claro que enfrentar o Corinthians é muito diferente, os jogadores mais experientes do elenco têm conversado comigo." O fato de o Palmeiras ter sofrido dois gols de bolas paradas contra o Vitória e ser esta uma das principais armas do Corinthians não preocupa Gabriel. "Precisamos ter mais atenção, mas nos treinamentos da semana o problema pode ser resolvido", disse o zagueiro, que reconhece a força do adversário, especialmente a boa fase dos atacantes Gil e Jô. "O Corinthians tem uma boa equipe, que está crescendo no campeonato e merece ser respeitada", analisou. "Mas o mais importante é nos preocuparmos com nosso time, em primeiro lugar." O zagueiro também adotou a linha imposta pelo técnico Estevam Soares de ter muito cuidado nas entrevistas nos dias que antecedem o clássico. "Quanto mais pudermos evitar polêmica, tanto melhor." Time completo - Estevam terá todos os jogadores à disposição para enfrentar o Corinthians, inclusive o volante Marcinho, que estava suspenso. Lúcio, Magrão, Elson e Osmar não treinaram nesta terça-feira em razão de dores musculares, mas não são problemas para domingo.