Gabriel faz exames médicos nesta segunda-feira para acertar com o Corinthians

O ex-palmeirense Gabriel Girotto depende apenas da aprovação nos exames médicos na tarde desta segunda-feira para assinar contrato com o Corinthians. As negociações com a OTB Sports, detentora dos direitos federativos do atleta, avançaram bastante e o volante de 24 anos deve ser anunciado entre segunda e terça-feira. As informações da realização dos exames cardiológicos e ortopédicos foram confirmadas pelo departamento médico do Corinthians.

O principal concorrente do Corinthians na contratação era o Genoa e os representantes de Gabriel estiveram neste fim de semana na Itália para conhecer detalhes da proposta. O jogador decidiu permanecer no Brasil. Atlético-MG e Fluminense também mostraram interesse, mas não houve avanços. O Corinthians deverá investir R$ 6,7 milhões pela compra de 50% dos direitos econômicos de Gabriel. A outra metade continua sob a posse do Monte Azul, de São Paulo.

Contratado pelo Palmeiras em janeiro de 2015 como homem de confiança do técnico Oswaldo de Oliveira, Gabriel deixou a equipe após uma grave lesão no joelho esquerdo no mês de agosto. Após sete meses de recuperação, não conseguiu recuperar espaço. Na conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado, por exemplo, o então técnico Cuca escalou Tchê Tchê e Moisés como titulares. Em 31 de dezembro, não renovou seu contrato com o Palmeiras.

Ele deve ser titular no Corinthians, que procura um volante de marcação desde a saída de Ralf. Cristian deverá voltar ao banco de reservas depois de alternar boas e más atuações.