Gabriel ganha a missão de marcar Gil Oswaldo de Oliveira teve uma certeza e uma idéia nesta quinta-feira em Extrema em mais um coletivo antes da decisão do título paulista. O treinador resolveu escalar Gabriel para marcar Gil. Preferiu o vigor físico do jovem jogador à experiência de Leonardo Moura que mal se recuperou da contusão no púbis. E durante o treino, vendo a melhoria no desempenho de Reinaldo na meia decidiu pensar se vale a pena começar o clássico com Kaká no banco de reserva. Os médicos do clube já anteciparam que a jovem estrela não tem condições de atuar por 90 minutos. Daí a tese ousada que Oswaldo pode ou não colocar em prática. "Sinceramente quero pensar se será melhor ao time utilizar o Kaká no começo ou no final da partida. Pode ser que ele seja fundamental para decidir o jogo no segundo tempo. Ainda não sei. Mas vou pensar em como aproveitá-lo da melhor maneira possível", avisava o treinador. Entrando no decorrer da partida, Kaká que ainda se recupera da contratura na coxa direita iria enfrentar jogadores mais desgastados do que no início do jogo. O que pesa contra essa decisão de Oswaldo é a vontade do atleta em não só começar como atuar durante toda a partida - o que não é recomendado pelos médicos. Kaká nesta quinta-feira novamente se limitou a correr em volta do campo enquanto acontecia o coletivo. Reinaldo atuou improvisado na meia enquanto Itamar jogou na frente ao lado de Luís Fabiano. "A minha posição é no ataque. Mas faço o que o Oswaldo pedir. Como meia eu tenho de correr mais e marcar o volante adversário. Não é a minha, mas faço tudo para ganhar a partida do Corinthians. Não quero ficar marcado como um jogador que passou pelo São Paulo e só perdeu. Já fui eliminado duas vezes pelo Corinthians. Chega", desabafa Reinaldo, sabendo que tem grande chance de voltar ao Paris Saint Germain quando terminar o seu contrato em junho. "Eu estou me entendendo cada vez melhor com o Luís Fabiano. Se eu tiver de começar o jogo será ótimo. Me sinto mais do que pronto", resume Itamar. A vontade de ganhar do Corinthians é tão grande que Reinaldo e Itamar discutiram em voz alta ao final do coletivo enquanto Oswaldo de Oliveira dava entrevista para a televisão. "Só estávamos acertando o nosso posicionamento em campo", resumia, Reinaldo. Quem não tinha motivo para reclamar era Gabriel. Ele foi confirmado como titular. Sua missão é travar o melhor atacante corintiano: Gil. "Eu conversei muito com o Oswaldo e sei o que fazer para jogar contra ele. Não estou assustado. Pelo contrário, confio demais em mim. Estou consciente que se conseguir marcar o Gil, o São Paulo começará a ganhar o jogo", resume o lateral. Ele terá para auxiliá-lo Júlio Baptista. "Eu e o Gabriel temos condições de travar o lado mais forte do Corinthians", garante, animadíssimo. Gustavo Nery suspenso pediu para retornar nesta quinta-feira após o treinamento para São Paulo e foi atendido. Maldonado que não veio para Extrema continua conversando com os dirigentes mas sua renovação está bastante complicada. E o São Paulo já confirmou a recepção ao time líbio Al Ittihad na próxima semana para uma visita ao clube.