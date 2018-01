Gabriel ganha espaço no Morumbi Embora em nenhum momento tenha colocado a qualidade de Belletti em discussão, Nelsinho Baptista começa a abrir cada vez mais espaço para Gabriel. O jovem lateral-direito, filho do ex-jogador do Corinthians Wladimir, não começará jogando contra o Fluminense, mas tem possibilidades de assumir a condição de titular a qualquer momento. "O Gabriel é um jogador que está conquistado o seu espaço no São Paulo". Nelsinho foi obrigado a pensar quando perguntado sobre sua preferência em manter Belletti mesmo com as atuações superiores do reserva. E deixou claro que nome não vai garantir vaga para ninguém entre os titulares. "Veja o próprio exemplo do Kaká, que conquistou o seu espaço aos poucos. O Gabriel vem observando os mais experientes no dia a dia e só tem a ganhar com isso." Belletti e Kaká apresentaram-se hoje ao técnico Nelsinho após defenderem a Seleção Brasileira diante da Bolívia. Os dois deverão estar em campo no jogo deste domingo contra o Fluminense, no Morumbi. O lateral acabou fazendo coro aos que defendem a adoção do esquema 3-5-2 no São Paulo. "Pelo menos assim em não precisarei dar piques de 100 metros para recompor a defesa", exagerou. Kaká procurou avaliar sua primeira passagem na Seleção com tranquilidade. "Estive em campo por apenas 24 minutos e não tive tempo para mostrar tudo o que queria. Mas acredito que as coisas vão acontecer como no São Paulo, aos poucos". O meia garantiu também que o fato de ter se tornado um ídolo nacional poderá colaborar para uma lembrança entre os convocados que irão à Copa do Mundo. "Essa ajuda particular me sensibilizou, fiquei muito feliz com o comportamento da torcida em Goiânia. Mas as minhas atuações pelo São Paulo que irão me credenciar". Hoje, o diretor de Futebol do São Paulo, José Dias, informou que a partida contra o Botafogo carioca, que havia sido antecipada para sexta-feira no Maracanã, será disputada no sábado de Carnaval às 19h, ainda sem local definido.