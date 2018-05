Gabriel Jesus amplia jejum de gols antes de se apresentar à seleção em Minas

O palmeirense pode ficar um tempo sem ver Gabriel Jesus vestindo a camisa do clube. O atacante, que não marca desde o dia 14 de setembro, quando balançou as redes contra o Flamengo, viaja ainda neste domingo para Belo Horizonte, onde irá se apresentar à seleção brasileira para o confronto diante da Argentina.

Logo em seguida, ele viaja junto com o time de Tite para Lima, no Peru, onde no dia 16 de outubro enfrentará os donos da casa. Um dia depois, o alviverde tem a partida contra o Atlético-MG, no Independência, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Brasileirão. Assim, a participação dele na próxima partida da equipe está em xeque.

Em ocasiões semelhantes, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, utilizou seu jatinho particular para trazer o atacante a tempo de jogar. Foi assim no clássico contra o São Paulo, quando Gabriel entrou no segundo tempo.

Caso o atleta não entre em campo diante dos atleticanos, o "inferno astral" de Jesus no Palmeiras deve demorar um pouco mais para terminar. O jovem atacante, estrela do clube antes dos Jogos Olímpicos e autor de dez gols no Campeonato Brasileiro antes de defender a seleção brasileira no Rio-2016, completou neste domingo oito jogos de jejum no clube. Fechado com o Manchester City, da Inglaterra, onde se apresenta após o fim do Campeonato Brasileiro, ele talvez faça apenas mais três jogos pela equipe alviverde: contra Botafogo, Chapecoense e Vitória nas três rodadas finais do Brasileiro.

Nos últimos oito jogos em que Gabriel Jesus esteve presente, o Palmeiras conseguiu quatro vitórias, dois empates e duas derrotas e acabou eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio. Neste domingo, diante do Internacional, o atacante chegou a colocar uma bola na trave, mas não nas redes. Enquanto isso, pela seleção brasileira, o atacante vive momento oposto: marcou três gols em quatro partidas, sendo o último, diante da Venezuela, um golaço. Assim, Jesus deixa novamente o Palmeiras em débito com a torcida alviverde na esperança de manter o crédito com a seleção.