Gabriel Jesus aparece sorridente após operação em Barcelona

O Manchester City divulgou uma foto em suas redes sociais mostrando que o atacante Gabriel Jesus já se recupera da operação realizada em Barcelona, na noite de quinta-feira, para corrigir a fratura no quinto metatarso do pé direito do jogador.

"Sorrisos e um joinha do Gabriel Jesus depois de sua operação no pé, em Barcelona. Vamos mantê-los atualizados sobre o progresso dele", disse o clube em sua conta oficial no Twitter.

O brasileiro foi para a Espanha fazer exames detalhados da lesão que sofreu na partida do Manchester City contra o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês, acompanhado de seu irmão Felipe. Após avaliação do médico Ramón Cugat, ficou constada a necessidade de uma intervenção cirúrgica.

O clube inglês ainda não informou qual o tempo de recuperação do jovem atacante, mas a previsão é de que ele fique longe dos gramados por até três meses. Neste período, além dos jogos de sua nova equipe, o jogador também será desfalque em duas partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, contra Uruguai e Paraguai.

Contratado pelo City por R$ 121,1 milhões junto Palmeiras, Gabriel Jesus teve um começo dos sonhos no futebol inglês. Em cinco jogos, o novo xodó da torcida marcou três gols, deu duas assistências e ainda barrou o ídolo do clube Kun Agüero.

All smiles and a thumbs up from @gabrieljesus33 after his foot operation in Barcelona. We will keep you updated on his progress! #mcfc pic.twitter.com/9UdM4OiuAm — Manchester City (@ManCity) 17 de fevereiro de 2017