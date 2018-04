Gabriel Jesus aposta no simples e objetivo para brilhar no Palmeiras

O atacante Gabriel Jesus é um dos atletas mais comentados do atual elenco do Palmeiras. Com números impressionantes na base do clube, ele vai, pouco a pouco, ganhando seu espaço no time principal e chamando a atenção do técnico Oswaldo de Oliveira e de seus companheiros de equipe. Para o garoto, o segredo do sucesso é tentar fazer o simples.

No jogo contra o XV de Piracicaba, o terceiro dele pelo Palmeiras, Jesus chegou a ter uma grande oportunidade, mas não conseguiu fazer seu primeiro gol pelo profissional. "Se fosse na base, eu teria driblado, mas estou me soltando cada dia mais. Acho que eu prefiro fazer o simples e objetivo", afirmou o garoto, em sua primeira entrevista coletiva.

Sincero, o garoto de 17 anos disse que está ansioso pelo primeiro gol para poder retribuir todo o carinho que tem recebido da torcida. "Fico tranquilo em questão da torcida e gosto do apoio. Quero retribuir isso jogando e com gols. A torcida do Palmeiras é fantástica e estou muito feliz por vestir essa camisa. Pretende honrar o máximo que puder", disse.

Tímido, o garoto conta com o apoio dos companheiros e isso facilita na rápida adaptação ao elenco profissional. "Sempre que posso, pergunto para eles (jogadores mais experientes) o que eles passaram. Me abro com eles para falar. É importante. Cheguei depois da Copinha, tímido e eles abriram as portas para eu me soltar a cada dia", explicou.

Gabriel Jesus fez três partidas, mas nenhuma delas como titular. A tendência é que ele tenha mais oportunidades nas próximas rodadas, principalmente depois que o Palmeiras assegurar a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista.