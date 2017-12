Gabriel Jesus relembra carreira: 'Em 2014, pintava minha rua para a Copa'

Se Neymar é a grande esperança do Brasil para conquistar o hexacampeonato mundial na Rússia, no ano que vem, Gabriel Jesus vem logo atrás. O atacante de 20 anos viveu ótima temporada no Manchester City e, ao lado do craque do Paris Saint-Germain, comandou a seleção na arrancada nas Eliminatórias, se firmando como titular e artilheiro da equipe de Tite.

+ Gabriel Jesus perde pênalti, mas City vence o Tottenham

Tudo isso parecia improvável há pouco menos de quatro anos, na Copa do Mundo do Brasil, em 2014. Na ocasião, Gabriel Jesus era apenas uma promessa que começava a aparecer na base do Palmeiras e que no bairro humilde do Jardim Peri, Zona Norte de São Paulo, enfeitava as ruas com a esperança de que o mesmo Neymar, que anos mais tarde se tornaria seu companheiro, ganhasse o hexa para o País.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Eu estava nas ruas do Jardim Peri pintando as calçadas de verde e amarelo para a Copa do Mundo de 2014. Os caras da vizinhança que desenhavam muito bem fizeram grandes murais - com os rostos dos jogadores brasileiros, como David Luiz e Neymar - e nós estávamos ajudando a deixar tudo aquilo colorido", escreveu o jogador no site The Players Tribune, nesta segunda-feira.

Três anos e meio depois, Jesus já conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, com o Palmeiras, os Jogos Olímpicos de 2016, com a seleção brasileira, e se tornou peça importante do Manchester City, a equipe a ser batida neste momento na Europa. Para chegar ao time inglês, o atacante reconheceu o papel fundamental do técnico Pep Guardiola.

"Para mim, a decisão de vir para o Manchester City tinha um peso maior por poder jogar sob o comando de Pep Guardiola", lembrou. "Quando Guardiola me ligou, enquanto eu decidia para qual clube eu ia jogar, ele disse que estava contando comigo. Eu posso dizer que o Guardiola estava sendo verdadeiro - e no futebol, isso significa muito."

Mas antes mesmo de se consagrar com a camisa do City, Jesus viveu em 2016 um momento definitivo para sua carreira. Ao lado daquele mesmo Neymar que idolatrava dois anos antes, conduziu a seleção brasileira ao inédito ouro olímpico no futebol. E se não bastasse a qualidade evidente do companheiro, Jesus pôde conhecer um outro lado de Neymar.

"Antes do campeonato, eu era apenas mais um fã do Neymar, como tantas outras pessoas. Mas ter a chance de saber quem ele é de verdade durante esse período, foi especial, por causa do jeito dele. A forma que ele trata todo mundo me surpreendeu bastante - porque mesmo no curto período de tempo que eu vivi no futebol, vi tantos caras que nem são grandes jogadores, que não ganharam nada, serem mascarados. Mas o Neymar trata todo mundo como se fosse irmão dele. Ele foi a grande razão pela qual a gente foi capaz de se unir, ignorar a pressão e jogar um para o outro", considerou.

Jesus ainda mandou um recado para aqueles garotos que, como ele, pintarão suas ruas de verde e amarelo em 2018, sonhando um dia estarem no lugar do atacante. "Eu sempre fui um sonhador. Mas mesmo nos meus melhores sonhos, eu não pensei que estaria vivendo o que estou hoje. Sei que existem muitos garotos que vão pintar as ruas, que não jogam por um grande clube e que as pessoas têm dito que eles não vão conseguir chegar lá. Eu diria para eles nunca pararem de lutar."