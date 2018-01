Gabriel Jesus celebra proximidade da carteira de motorista

O atacante Gabriel Jesus utilizou uma rede social para comemorar a aprovação na prova teórica para conseguir a carteira de habilitação. Nesta sexta-feira, ele foi aprovado na primeira parte do processo para obtenção da carteira de motorista. Em seguida, o atacante do Palmeiras vai iniciar as aulas práticas. "Aprovado na aula teórica, agora é só começar as aulas práticas", disse o jogador em seu perfil no Instagram.

Uma das grandes revelações dos Palmeiras nos últimos anos, Gabriel Jesus completou 18 anos no mês de abril. Depois de ter sido promovido ao time profissional, ele pedia carona para o irmão para levá-lo aos treinamentos porque não tinha carteira de motorista.

O atacante se destacou atuando pela base do Palmeiras em 2014, quando marcou 37 gols em 22 jogos e quebrou o recorde do Campeonato Paulista Sub-17. Convocado para fazer alguns treinos na equipe profissional, chegou a ser relacionado para um jogo do Campeonato Brasileiro de 2014, mas ficou no banco de reservas.

Promovido ao Sub-20 no início de 2015, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e novamente terminou como artilheiro do time, com cinco gols (ao lado de Chistopher). Após a Copa São Paulo de Juniores, Gabriel foi inscrito para o Campeonato Paulista. Em 23 jogos, já fez seis gols. Gabriel será titular no clássico contra o São Paulo, domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

PROVOCAÇÃO

Na mesma publicação, torcedores palmeirenses começaram a usar uma hashtag em referência ao atacante Malcom, do Corinthians. A promessa do rival alvinegro teve a CNH suspensa e foi acusado por compra de documentos.