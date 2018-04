Gabriel Jesus diz não saber de interesse da Juventus

As especulações de transferência para o futebol italiano não afetam o atacante Gabriel Jesus no Palmeiras. O jogador de 19 anos afirmou nesta quinta-feira que não sabe de propostas de clubes de outros países e garantiu que por enquanto o foco é continuar na equipe, onde é titular absoluto e divide com o atacante Alecsandro a artilharia na temporada, com nove gols marcados.

Segundo o jornal italiano Tuttosport, a revelação do Palmeiras interessa a Juventus, que deseja apresentar uma oferta. "Eu desconheço qualquer proposta, penso só no Palmeiras. Tenho uma decisão domingo e minha cabeça está só lá. Assim como quando estava na seleção, pensava só no seleção. Estando aqui no clube, só penso aqui", disse o jogador nesta quinta.

O vínculo de Gabriel Jesus com o Palmeiras vai até o fim de 2019. Em março deste ano o atacante e o clube reajustaram o contrato, ao estabelecer o novo valor da multa rescisória em cerca de R$ 160 milhões. A equipe alviverde é dona de 30% dos direitos econômicos. O jogador é dono de 15%. Os 65% restantes pertencem a empresários.

Gabriel Jesus foi promovido ao elenco principal do Palmeiras no ano passado. O atacante tem 16 gols em 55 partidas pelo clube e disse nesta quinta que tem como um dos desafios atuais na carreira diminuir o número de cartões. "Na expulsão na Libertadores (contra o Rosario), eu perdi a cabeça. Aprendi com o meu erro, estou me concentrando muito, tomei cartão cedo contra o São Bernardo. O excesso de vontade me prejudica um pouco", admitiu.