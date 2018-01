Gabriel Jesus é o mais assediado no treino do Palmeiras em Goiânia

O atacante Gabriel Jesus, novo xodó da torcida do Palmeiras após anotar quatro gols nos últimos dois jogos, foi o jogador mais assediado no treino que a equipe realizou no CT do Atlético Goianiense na tarde desta terça-feira. Pacientemente, ele distribuiu fotógrafos e tirou fotos. Cerca de 100 torcedores acompanharam o treinamento, aberto apenas no período final. Essa foi a última atividade antes da partida contra o Goiás, nesta quarta-feira.

Gabriel Jesus deverá ser titular novamente ao lado de Dudu. O técnico Marcelo Oliveira tem uma pequena dúvida em relação ao centroavante, que poderá ser Lucas Barrios, Alecsandro ou Cristaldo, recuperado de um desconforto muscular. A tendência é que o primeiro seja mantido.

Ídolo do Goiás, o volante Amaral reencontrará sua ex-equipe no Estádio Serra Dourada. O defensor atuou como uma espécie de "espião". “Conheço bastante e estou passando algumas dicas. Jogando dentro de casa, o Goiás é bastante forte, sabe aproveitar bem os espaços do campo grande e do clima seco", disse o volante, que também será titular, em entrevista ao site do Palmeiras.

"Respeitando muito, viemos com o pensamento de vitória. Vamos ter de jogar bem próximos, porque é um campo bem grande. Se jogar distanciado, vamos deixar espaços para o adversário. A equipe deles tem jovens velozes como o Erik, o Bruno Henrique e outros”, contou o defensor.