Gabriel Jesus embarca para a Inglaterra, mas retorna para jogo final do Palmeiras

Negociado com o Manchester City enquanto defendia a seleção brasileira na Olimpíada do Rio de Janeiro, Gabriel Jesus defende o Palmeiras até o fim da temporada. Contudo, a equipe paulista já conquistou o título do Brasileirão e, restando apenas um jogo para o fim do campeonato, o atacante começa a se preparar para a nova vida na Inglaterra.

Em suas redes sociais, Gabriel Jesus postou uma foto de malas prontas e prestes a embarcar em um voo com destino à Inglaterra, nesta quinta-feira. Na publicação, o jogador diz: "Manchester aí vou eu". Mas, ainda na postagem, Jesus revela que domingo já estará de volta para realizar sua última partida com a camisa palmeirense, no próximo dia 11.

Manchester aí vou eu ✈️! #javolto #domingoestoudevolta Uma foto publicada por Gabriel Jesus Oficial (@dejesusoficial) em Nov 30, 2016 às 4:06 PST

Em Manchester, o atacante vai conhecer as instalações do seu novo clube, terá um encontro com o técnico Joseph Guardiola e deve aproveitar a oportunidade para procurar um local para morar em sua futura nova cidade.

Gabriel Jesus pôde fazer a viagem em razão do adiamento da rodada final do Brasileirão, após o acidente aéreo com o time da Chapecoense. O Palmeiras optou por dar a semana toda de folga à equipe, que só retorna às atividades na próxima terça-feira, dia 6, no período da tarde. O Palmeiras, que conquistou o título com uma rodada de antecedência, encara o Vitória no Barradão, em Salvador. A equipe usará o uniforme da Chapecoense em homenagem ao time catarinense.