Em alta no Palmeiras, Gabriel Jesus está nos planos do Arsenal

Logo em sua primeira temporada no time principal do Palmeiras, o atacante Gabriel Jesus já fez a diferença e conseguiu despertar o interesse de vários clubes europeus em sua contratação. O novo clube cobiçado em contar com o garoto de 18 anos é o Arsenal.

Segundo a imprensa inglesa, o técnico Arsene Wenger pediu a contratação do garoto e na próxima semana os ingleses devem se reunir com a diretoria do Palmeiras para formalizar uma proposta ao camisa 33. Entretanto, a chance do negócio sair é muito pequena.

Para levar Gabriel Jesus, os clubes do exterior precisariam pagar 40 milhões de euros (cerca de R$ 169,5 milhões). Já os times do Brasil teriam que pagar R$ 30 milhões. Antes do Arsenal, a Roma também manifestou interesse no garoto.

Jornais italianos divulgaram que a Roma chegou a oferecer 10 milhões de euros pelo atacante, informação que não é confirmada pelo Palmeiras.

O presidente Paulo Nobre já disse algumas vezes que não pensa na possibilidade de negociar o atacante, que foi promovido ao time principal nesta temporada, após nove meses de negociação para renovar seu contrato. Entretanto, não teria como segurá-lo caso algum clube pague a multa, valor bastante elevado até para os padrões dos grandes times da Europa.

Nos últimos meses, Jesus foi sondado por grandes clubes do futebol brasileiro - entre eles, Santos, São Paulo e Grêmio - e também times europeus, mas optou em permanecer na equipe do Palmeiras, com quem renovou por mais cinco temporadas - um contrato de três anos e renováveis por mais dois.