Gabriel Jesus ficará no banco e pode estrear pelo Palmeiras na arena

O técnico Oswaldo de Oliveira anunciou nesta sexta-feira que diante do Bragantino, no sábado, o atacante Gabriel Jesus mais uma vez ficará no banco de reservas do Palmeiras, assim como aconteceu diante do Vitória da Conquista, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Assim, o garoto pode fazer sua estreia no time profissional justamente no Allianz Parque.

"Existem muitas possibilidades nesse jogo de amanhã (sábado) de ele aparecer novamente entre os reservas", avisou o treinador, que gostou da postura do garoto com os companheiros na Bahia.

"Muito legal. Ele é um menino muito tímido. O levei nessa viagem por isso mesmo. Levei 23 jogadores e não levei um zagueiro justamente para levar o Gabriel, embora tenha contado com outro atacante também (Leandro Pereira)", completou o treinador.

Gabriel Jesus é considerado uma das maiores promessas do Palmeiras nos últimos anos. O garoto, após nove meses de negociação, renovou contrato no fim do ano passado e foi promovido ao time principal. O técnico Oswaldo de Oliveira deve poupar alguns jogadores para a partida contra o Bragantino e com isso, aumentam as chances do atacante de 17 anos ter a oportunidade de entrar durante o jogo.

A definição da equipe acontece durante treinamento que será realizado nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. "Esperando a turma chegar para avaliar. De qualquer maneira, o pessoal que vem entrando no jogo e se preparando aqui está pronto. De acordo com a recepção que tivemos da turma, vamos chegar a uma conclusão do que fazer para o jogo. Se necessário, vou poupar quem não estiver em condições de jogo", avisou o treinador.