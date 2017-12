Gabriel Jesus ganha música da torcida do City: 'Melhor que Rooney'

A torcida do Manchester City já tem um novo xodó, e é um jogador recém-chegado ao clube. Gabriel Jesus fez apenas a sua segunda partida pela equipe inglesa neste sábado, e já ganhou uma música própria - e com direito a provocação ao principal ídolo na atualidade do maior rival, o Manchester United.

Logo após a vitória do City sobre o Crystal Palace por 3 a 0, válida pela Copa da Inglaterra, os torcedores entoaram de forma inédita o canto para o atacante brasileiro, que esteve em campo durante os 90 minutos pela primeira vez no novo time.

"Nós temos Jesus. Gabriel Jesus. Acho que você não entendeu. Ele é o número 33. Ele é melhor que Rooney. Nós temos Gabriel Jesus!", diz a música feita para o atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Palmeiras.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os cânticos que Jesus ganhou logo em seu primeiro mês na Inglaterra não são para menos. Na sua primeira partida pelo clube, na semana passada, ele procurou bastante o jogo e chegou até a marcar um gol, invalidado por estar em posição irregular. Neste sábado, atuando durante os 90 minutos, ele deu passe para o primeiro gol da partida, de Sterling, chegou a perder duas oportunidades claras de balançar as redes - uma delas, cara a cara com o goleiro rival - e sofreu a falta que originou o terceiro gol, de Yaya Touré em cobrança de bola parada.