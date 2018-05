Gabriel Jesus: 'Não sou craque, sou um garoto buscando espaço'

Uma das principais apostas da base do Palmeiras nos últimos anos, Gabriel Jesus começa 2016 de uma forma totalmente diferente de tudo que viveu na carreira. O menino, de apenas 18 anos, ouviu as primeiras críticas e vaias por suas atuações. Diante do River Plate-URU, ele iniciou a partida no banco de reservas.

Mostrando personalidade, o atacante pede para que evitem comparações com grandes nomes do futebol, como aconteceu assim que ele foi promovido ao time profissional. "Não dá para falar que eu sou o novo Neymar. Neymar é único, assim como Pelé e Messi. O Palmeiras voltou a revelar e subiram bastante gente. Eu tive destaque, mas não sou craque. Sou apenas um garoto buscando meu espaço. Vou estar determinado para conquistar muitas coisas na carreira", projetou o atacante.

O garoto garante estar tranquilo em relação às cobranças. "Em se tratando de Palmeiras, tem de estar sempre bem e todos nós que jogamos aqui sabemos o quanto é difícil. A gente tem que trabalhar forte e focado para sempre superar nossos limites. E vou trabalhar para buscar meu espaço de novo para ser titular", comentou o jogador, que pode continuar como opção para o clássico com o Santos, sábado, no Allianz Parque.

O elenco do Palmeiras treinou na tarde desta quinta-feira na Academia de Futebol. Por causa da forte chuva que caiu pouco antes do início da atividade, os titulares do jogo com o River Plate ficaram na academia fazendo trabalho especial e apenas os reservas foram para o campo e fizeram um trabalho tático, no qual o técnico Marcelo Oliveira não deu pistas do time para o clássico.

A última atividade antes do jogo acontece na sexta-feira pela manhã, mas sem a presença da imprensa. Após a atividade, o técnico Marcelo Oliveira concederá entrevista coletiva. A expectativa é que ele repita a formação que empatou com o River Plate, na terça-feira.