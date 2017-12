Gabriel Jesus se despede do seu palco predileto

Gabriel Jesus estará totalmente dividido neste domingo em seu último jogo no Allianz Parque. Seu coração ainda está no Palmeiras, para uma despedida que ele mesmo já declarou que será “difícil e emocionada”. Sua cabeça, no entanto, já começou a transição para o Manchester City, clube em que vai atuar a partir de janeiro. O atacante de 19 anos conversa com frequência com o volante Fernandinho, seu futuro colega, para saber como é a vida na Inglaterra e com Guardiola.

A despedida do Allianz Parque pode, na verdade, ser o adeus definitivo. Com a provável confirmação do título hoje, os jogadores titulares podem ganhar férias antecipadas e nada garante que serão escalados na partida diante do Vitória, na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Além disso, o camisa 33 está pendurado com dois cartões amarelos. O Palmeiras pretende fazer uma homenagem nos telões do Allianz, mas mantém os detalhes em segredo.

O estádio é mesmo o melhor lugar para a despedida de Gabriel Jesus. Dos 28 gols que ele fez no Palmeiras, 11 foram marcados na arena. O artilheiro ainda é Dudu com 12. Se fizer mais um contra a Chapecoense, poderá dar o adeus como goleador do estádio que se tornou símbolo da fase do time.

A ascensão de Gabriel Jesus no Palmeiras foi impressionante. Ele chegou ao clube em 2012 ainda na categoria sub-15, mas não foi unanimidade logo de cara. Só deslanchou dois anos depois. Em novembro de 2014, o atacante, que ainda se chamava Gabriel Fernando e usava a camisa 11, era destaque da equipe sub-17 que se tornou vice-campeão estadual.

Jesus marcou 37 gols em 22 partidas naquele torneio e quebrou o recorde da competição. Na semana passada, quando participou de um reencontro com os jogadores da base organizado pelo Palmeiras, ele foi tratado como ídolo.

“Não tenho noção do que represento. Gosto de ser uma pessoa normal, sou igual a todos vocês. Frequento o Jardim Peri, bairro onde morei, gosto de estar lá. O Palmeiras vem crescendo cada vez mais. Foi o clube que me abriu as portas, realizei meu sonho aqui”, disse para mais de 200 jovens.

Ele é tão importante para o clube que o presidente Paulo Nobre costuma acionar seu jatinho particular – batizado de Air Pork One – para garantir seu retorno rápido após os jogos da seleção, onde também vem acumulando grandes atuações.

Com cinco gols em seis jogos, ele se tornou titular e uma das referências de Tite. “Ele é de verdade”, disse o técnico do Brasil. Jesus é responsável direto pela recuperação da seleção brasileira, líder das Eliminatórias Sul-Americanas, ao lado de Neymar e Philippe Coutinho.

INGLATERRA

A cabeça de Gabriel Jesus, no entanto, já está no Manchester City. As conversas com Fernandinho, cada vez mais frequentes, tiveram início nas convocações da seleção brasileira. Os dois estiveram juntos nas partidas diante da Bolívia e Venezuela, em outubro; este mês, reuniram-se para enfrentar Argentina e Peru. Os contatos se tornaram rotineiros por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp.

O clube inglês pagou € 32,75 milhões (R$ 117,5 milhões pela cotação atual). O técnico Pep Guardiola coloca grandes expectativas em seu futuro centroavante. “Ele é o camisa 9 da seleção brasileira, e isso não é pouco”, diz o espanhol.

A imprensa inglesa já trata Gabriel Jesus como o “novo Neymar”. “Ele incorpora o estilo brasileiro ideal de um jogador de rua, sempre procurando por soluções inesperadas e disposto a tentar coisas diferentes”, disse o jornal Daily Mirror. “Ele vai dar certo lá, mas vai deixar os palmeirenses com saudades”, diz José Francisco Mamede, primeiro treinador do jogador no time chamado Pequeninos do Meio Ambiente.