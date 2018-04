'Gabriel Jesus vai demorar para ser titular', avisa Oswaldo

O técnico do Palmeiras, Oswaldo de Oliveira, deixou claro que ainda vai demorar para o atacante Gabriel Jesus, uma das grandes esperanças da torcida, firmar-se entre os titulares. A afirmação foi feita após derrota para o Red Bull Brasil por 2 a 0 em Campinas, no último domingo, quando o atacante entrou no segundo tempo, substituindo Cristaldo.

"O Gabriel Jesus vai demorar um pouquinho pra ser titular. Não adianta forçar a barra, tem que ter calma. Se trata de uma pessoa, um homem que está em formação", afirmou o treinador, que reconhece o potencial do atleta.

"Não elevem o Gabriel ao status de craque, porque ele ainda não é. Ele tem muito o que aprender, a melhorar. Eu tenho certeza que ele pode virar (craque) se nós todos ajudarmos", completou Oswaldo.

Durante o jogo contra o Red Bull, Gabriel Jesus teve uma boa oportunidade de anotar seu primeiro gol como profissional. Dentro da área, ele driblou o zagueiro, mas finalizou em cima do goleiro Juninho.

O próprio jogador reconhece que está em fase de aprendizado. "Meus companheiros são muito capacitados, o nosso técnico também é. Quem entrar vai resolver. Se ele (Oswaldo) faz a opção por quem está jogando, é porque acredita em todos e estão dando conta do recado. Por mim já é um aprendizado muito bom (estar no time profissional)", afirmou Gabriel Jesus.