Gabriel Jesus vê evolução no futebol apresentado pelo Palmeiras

O Palmeiras vem de quatro partidas sem vitórias e o técnico Marcelo Oliveira mexeu no esquema tático no empate contra o River Plate-URU, na estreia da equipe na Copa Libertadores. Apesar das dificuldades neste início de temporada, o atacante Gabriel Jesus acredita que a equipe tem demonstrado evolução e espera pela vitória no clássico com o Santos, sábado, no Allianz Parque.

O atacante de 18 anos ainda negou que o grupo esteja pensando na demissão do técnico Marcelo Oliveira. "Eu acho que isso está fora de questão. Nós, jogadores, e a diretoria sabemos o valor do Marcelo. Ele já foi campeão (da Copa do Brasil) e está em uma crescente com o time", disse o jogador, que iniciou a partida contra os uruguaios no banco de reservas, mas pode retornar aos titulares no clássico.

"A gente vem trabalhando forte. A equipe está evoluindo bastante e, em se tratando de Libertadores e estreando fora de casa, a gente ficou o tempo todo com a bola, finalizamos e fomos superiores", analisou o jogador palmeirense.

O jogador falou ainda sobre sua queda de rendimento nos últimos jogos e explicou que o fato de ter que ajudar na marcação dificulta sua evolução. "Todos os atacantes de beirada falam que não gostam de marcar lateral, mas é a tática e temos que respeitar. Eu mesmo, desde a base, acompanho e marco lateral. Para mim, não tem importância", comentou.