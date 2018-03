Gabriel Jesus voltar a ganhar destaque na imprensa inglesa

Os dois gols de Gabriel Jesus na vitória do Manchester City contra o Swansea City, domingo, ganharam destaque na imprensa inglesa. O ex-palmeirense estampou a capa de alguns dos principais jornais do país nesta segunda-feira.

O The Sun, por exemplo, chama o atacante de "Anjo" em sua primeira página. Já o Inews trata Gabriel Jesus como "novo superstar". O brasileira estampa ainda as capas do Daily Star e do Manchester Evening News.

Gabriel Jesus, de 19 anos, chegou à Inglaterra há pouco mais de duas semanas e já se tornou peça fundamental no Manchester City. Ele disputou quatro partidas, sendo três como titular, marcou três gols e deu uma assistência.

Em boa fase, ele colocou o argentino Kun Agüero no banco de reservas e caiu nas graças do técnico Pep Guardiola. "Ele é um lutador e tem apenas 19 anos, por isso estamos empolgados com o que fez até agora", disse o treinador.

O City se aproveita deste começo avassalador de Gabriel Jesus para e subir na tabela. Com o triunfo de domingo contra o Swansea City,, a equipe de Manchester chegou a 49 pontos e assumiu o terceiro lugar do Inglês, na zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.