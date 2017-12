Gabriel marca no último minuto e Inter de Milão vence amistoso na Espanha

Especulado para voltar ao Brasil depois de um semestre apagado na Itália, o atacante Gabriel foi importante para a Inter de Milão nesta terça-feira, ao marcar o gol que deu ao clube a vitória por 3 a 2 sobre o Real Linense, da terceira divisão da Espanha. O jogo valeu por um triangular amistoso em Cádiz, também na Espanha.

O torneio, de intertemporada, teve três jogos de 45 minutos cada, de forma que cada time jogasse 90 minutos. No duelo contra o Linense, o primeiro da Inter na competição, Gabriel foi escalado como titular.

O Linense saiu na frente, Murillo empatou, o time espanhol fez mais um e novamente sobrou para o zagueiro colombiano deixar tudo igual. Gabriel só resolveu aos 44 minutos, quando recebeu de Palacio, deu um chapéu no goleiro e fez o gol da vitória.

Na segunda partida, com uma formação totalmente diferente, a Inter de Milão ficou no 1 a 1 com o Marbella, time da casa. Perisic fez o único gol dos italianos e a partida foi para os pênaltis. Ali, a Inter garantiu o Troféu Marbella.

Desde que chegou à Inter, Gabriel só atuou em três partidas oficiais, sempre entrando no finalzinho da partida. No total, ficou em campo cerca de 20 minutos, apenas.