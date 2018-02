Gabriel minimiza gols e vê Santos embalado para clássico contra São Paulo

Em dois jogos pelo Santos, Gabriel igualou sua marca de gols em um ano e meio de Europa: dois. A boa fase nesse retorno ao clube que o revelou para o futebol, no entanto, é vista com ressalva pelo jogador.

Na entrevista ainda no gramado após a vitória sobre o São Caetano por 2 a 0 nesta quarta-feira, no estádio da Vila Belmiro, o centroavante minimizou o fato de ter reencontrado a boa fase. "Voltamos a vencer em casa e isso é o mais importante. Foi bom vencer também porque dá moral para o clássico."

Gabigol marcou o segundo gol da partida ao aproveita contra-ataque logo no primeiro minuto do segundo tempo. No empate com a Ferroviária por 2 a 2, na rodada anterior, foi dele também o segundo gol da equipe.

"A gente estava procurando a vitória. Fazer gol para o centroavante é importante, claro. Mas agora a gente vai com confiança para o jogo contra o São Paulo. Vamos descansar agora e pensar no jogo de domingo", prosseguiu.

O Santos visita o São Paulo no domingo, às 17 horas, no estádio do Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. No único clássico que disputou até agora na competição, o time alvinegro perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, fora de casa.