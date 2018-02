Gabriel não entende críticas do técnico Renato Gaúcho

O lateral-direito Gabriel ficou surpreso com declarações do técnico Renato Gaúcho, de que ele deveria mudar seu comportamento para continuar no Fluminense em 2008. De férias nos Estados Unidos, Gabriel não entendeu os motivos da irritação de Renato. O jogador quer evitar polêmica e espera ter uma conversa franca com o técnico na reapresentação do time para esclarecer os fatos. "Não entendi o que houve. Tenho admiração pelo Renato e não é do seu caráter esse tipo de atitude. Temos um ótimo relacionamento e ele sempre falou as coisas olhando nos olhos dos outros, sem mandar recado. Por isso, não entendo esse questionamento, dez dias depois do início das férias. Só posso acreditar que ele foi mal interpretado", comentou o jogador.