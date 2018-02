Gabriel nega acordo com o Santos O lateral-direito Gabriel, do Fluminense negou de forma categorica que tenha assinado um pré-contrato com o Santos, como chegou a ser noticiado no final da tarde de ontem. O jogador - que à noite participi da partida em que o Fluminense foi derrotado por 2 a 0 para o Corinthians - disse ter sido pego de surpresa e chegou a ligar para o pai, o ex-jogador Vladimir, para saber o que estava acontecendo. ?Fui pego de surpresa quando li esta notícia na Internet. Imediatamente telefonei para meu pai e ele me disse que tinha ido à Vila Belmiro para tratar de outros assuntos que não têm relação alguma comigo", disse o lateral. "Duvido que meu pai assinaria qualquer documento sem me consultar. Até porque quem responde por mim no futebol é meu empresário Reinaldo Pitta. Estou totalmente concentrado no Fluminense e minha única preocupação é ser campeão brasileiro?, concluiu.