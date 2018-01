Gabriel, o "pepino", volta a ser titular O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, disse, na sexta-feira, à TV Bandeirantes, que o lateral-direito Gabriel havia se tornado um ?pepino? nas mãos do clube. Argumentou que não vinha jogando bem e que representava considerável gasto por mês ? cerca de R$ 30 mil de salários e R$ 50 mil de luvas diluídas. A diretoria tentou ?empurrá-lo? para o Santos, mas não houve acordo. Gabriel ficou aborrecido com as declarações do dirigente e manifestou a vontade de deixar o Morumbi. Nesta quarta-feira, porém, tudo mudou e Gabriel passou a servir para o São Paulo. Foi confirmado, pelo técnico Oswaldo de Oliveira, como titular para a partida contra o Fortaleza. A atitude mostrou personalidade e autonomia do treinador, que não deu bola para a opinião do presidente. ?Eu nunca disse que não o queria mais no São Paulo, o Gabriel está bem e espero que faça uma boa partida?, afirmou Oswaldo. A situação acabou sendo constrangedora para Gouvêa, que esteve no CT. ?Eu não interfiro nisso, ele (Oswaldo) escala quem quiser.? Gabriel garantiu estar bem psicologicamente para voltar à lateral, embora tenha consciência de que deverá, novamente, ser vaiado pelos torcedores. Mercado ? Especulações na Itália dão conta de que Kaká pode se transferir para o Milan para o lugar de Rivaldo, insatisfeito no clube. O São Paulo, porém, não recebeu nenhuma proposta até agora. A diretoria são-paulina admitiu que o atacante França, que está na mira do Palmeiras, interessa. Ele chegaria para substituir Reinaldo, que, em junho, deve ir para o futebol francês.