Gabriel pode ter chance no São Paulo Insatisfeito com o futebol do lateral-direito Belletti, o técnico Nelsinho Baptista pode substituí-lo por Gabriel no time do São Paulo que enfrenta o Treze, na quinta-feira, em Campina Grande (PB), pela Copa do Brasil. Contra o Botafogo, sábado, no Maracanã, Gabriel entrou no segundo tempo ? quando os cariocas venciam por 2 a 1 ? e se destacou na reação do São Paulo, que chegou ao empate por 2 a 2. Também havia mostrado bom futebol contra o Fluminense, quando marcou um gol na vitória por 4 a 3.